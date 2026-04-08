Comenzó la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2026

El Municipio de Azul informa que la Provincia abrió la inscripción para la edición N°35 de los Juegos Bonaerenses, una de las principales políticas públicas del país, que promueve la integración, el deporte y la cultura con alcance en los 135 municipios.

Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes, incluyen más de 100 disciplinas deportivas y culturales destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de mayo y la inscripción se realiza a través del sitio oficial www.juegos.gba.gob.ar.

Entre las principales novedades de este año, en juveniles se destaca la incorporación de nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. Asimismo, en la modalidad intergeneración, se mantienen las incorporaciones de 2025, ampliando las posibilidades de interacción entre participantes de distintas edades.

Además, continúan las categorías para trasplantados con las tres disciplinas habituales: atletismo (1.500 metros), natación (50 metros) y tenis de mesa. La información completa —reglamentos oficiales, planillas, tutoriales y cronograma— puede consultarse en www.juegos.gba.gob.ar, donde también se realiza la inscripción a través del sistema PLENUS.

La competencia, que el año pasado alcanzó un nuevo récord con más de 480 mil inscriptos, desde su implementación ininterrumpida en 1992, promueve el acceso a la actividad física y a la expresión cultural en toda la provincia de Buenos Aires.

Una vez finalizada la etapa de inscripción, el certamen se realiza en tres instancias: local, regional e interregional. La etapa final, como ya es tradición, tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata en el mes de octubre.