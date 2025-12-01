Clases para formar la compañía de Danza-Tango de Azul

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la convocatoria para formar una nueva compañía de Danza -Tango de Azul, un espacio gratuito de formación y creación pensado para quienes sueñan con convertirse en bailarines y bailarinas profesionales.

Las clases, que comenzarán el sábado 13 a las 18, en el Salón Cultural – San Martín 425 P.A- estarán a cargo de Marcos Huerta’s y Ayelén Ruiz Díaz y tienen por objetivo la formación técnica, interpretación y montaje coreográfico de tango salón y tango escenario.

El taller está destinado a jóvenes y adultos con experiencia en danza, compromiso artístico y ganas de aprender. Los interesados deberán anotarse por WhatsApp al 2281-512717.