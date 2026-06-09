Clases de folklore en la Escuela de Platería

El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para participar del taller de Iniciación al Folklore, que comenzará este mes en la Escuela de Platería y Artesanías Tradicionales.

Las clases autogestionadas, estarán a cargo del profesor Néstor Ribet y se desarrollarán los miércoles, de 17 a 19.

Durante los encuentros se trabajará en la enseñanza de distintos ritmos y danzas tradicionales, entre ellos chacarera simple, chacarera doble, escondido, zamba, gato, bailecito, los amores, la firmeza y la jota.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en la sede de la institución, ubicada en la Estación del ex Ferrocarril Roca.