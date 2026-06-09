jueves 11 de junio de 2026 5.29
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    Clases de folklore en la Escuela de Platería

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    El Municipio de Azul informa que se encuentra abierta la inscripción para participar del taller de Iniciación al Folklore, que comenzará este mes en la Escuela de Platería y Artesanías Tradicionales.

    Las clases autogestionadas, estarán a cargo del profesor Néstor Ribet y se desarrollarán los miércoles, de 17 a 19.

    Durante los encuentros se trabajará en la enseñanza de distintos ritmos y danzas tradicionales, entre ellos chacarera simple, chacarera doble, escondido, zamba, gato, bailecito, los amores, la firmeza y la jota.

    Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en la sede de la institución, ubicada en la Estación del ex Ferrocarril Roca.

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