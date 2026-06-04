jueves 4 de junio de 2026 23.07
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    Cinemóvil para escuelas secundarias

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                El Municipio de Azul invita a las instituciones educativas de nivel secundario a participar de una nueva propuesta del Cinemóvil, iniciativa que acerca producciones de valor cinematográfico y pedagógico a la comunidad educativa.

                Al respecto, este viernes 12 de junio se proyectará el documental “Historias de Aparecidos”, un largometraje de Pablo Torello. La actividad se desarrollará en el Complejo San Martín (H. Yrigoyen 460) en dos horarios opcionales: turno mañana a las 8.30 y turno tarde a las 14.

                La entrada será libre y gratuita. Las instituciones interesadas en asistir con sus delegaciones escolares deberán realizar la inscripción previa enviando un correo electrónico a dir.educ.azul@hotmail.com.

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