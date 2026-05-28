Cinemóvil con funciones gratuitas en Azul

El Municipio de Azul invita a la comunidad a disfrutar de una nueva propuesta del Cinemóvil, iniciativa que acerca el cine a los barrios y espacios comunitarios de la ciudad, con entrada libre y gratuita.

Al respecto, este domingo 31, a las 17, se proyectará la película Cara de Queso: Mi Primer Gueto (Comedia/ATP) en Casa María Lazarte -Arenales 1619, Barrio Urioste-.

Cronograma

En tanto, el ciclo continuará con las siguientes funciones:

– 12 de junio en el Complejo San Martín –H. Yrigoyen 460-: Historias de Aparecidos (documental), a las 8:30 y a las 14, destinada a escuelas secundarias.

– 28 de junio en Don Cipriano -Av. Perón y Cáneva-: Eva Perón (drama), a las 17.

– 5 de julioen Puertas Abiertas -calle 8 N°529, Barrio Catamarca-: Boogie, el aceitoso (ATP), a las 17.