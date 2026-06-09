Cine, patrimonio y mediación: el universo de Salamone

a través de «Los olvidados» y «1978»

El Municipio de Azul informa que en el marco del calendario de activaciones por el aniversario del nacimiento del arquitecto Francisco Salamone, el mes de junio comenzará el Ciclo de Cine, Patrimonio y Mediación Didáctica, una propuesta del Eje Pedagógico y Audiovisual programada para todo el mes.

Para participar de las jornadas y coordinar los horarios de las visitas, los docentes y las instituciones educativas interesadas deben realizar la reserva previa contactándose al celular del Centro de Interpretación Salamone (2281) 415944.

La actividad está destinada a estudiantes y docentes de carreras terciarias y universitarias de la región, con el objetivo de profundizar en el legado del monumentalista desde una perspectiva pedagógica y artística.

Durante los encuentros, se proyectarán las películas de los Hermanos Onetti, filmadas en locaciones reales de la obra de Salamone. El atractivo de este ciclo es que cada instancia se enriquecerá con el aporte del equipo de filmación, lo que permitirá generar un diálogo compartido entre realizadores, docentes y estudiantes.