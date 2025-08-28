Cine en MUSEO LÓPEZ CLARO

SÁBADO 30.08 a las 16.30hs en MUSEO LÓPEZ CLARO.

Con motivo de la actual muestra que ocupa las salas del museo, las funciones de los días jueves quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Se ofrecerá una especial en un día y un horario no habitual pero adecuado para la época estacional: una matinée cinematográfica.

«NO SOY QUIEN CREES» (CLARA Y CLAIRE) / CELLE QUE VOUS CROYEZ / Francia-Bélgica -2019 / Dirección Safy Nebbou / Intérpretes Juliette Binoche, Nicole Garcia, Francois Civil / Color / Versión original con subtítulos / Duración 1h.40 minutos / Sinopsis: la actriz Juliette Binoche, uno de los grandes nombres del cine europeo desde su debut en los años 80 y con más de 80 películas en su haber,da vida a una mujer que pasados los 50 años de edad se sumerge en el mundo de las citas virtuales negando su verdadera identidad. La juventud, la masculinidad contemporánea, las «fakes news» o noticias falsas llevadas a la propia intimidad, las consecuencias de la negación de lo real, son las temáticas que abarca este riguroso trabajo de cine para adultos. El cine se acerca al mundo íntimo y privado de los seres humanos en el presente para hablar de los temas de fondo que condicionan nuestras miradas y emociones. Una película lúcida y apasionante, donde paso a paso vamos sumergiéndonos en la vida de otros que también podría ser la nuestra.

trailer: