Cine en Museo Enrique Squirru.

actividad del miercoles 8.de octubre a las 19.00hs en Museo Enrique Squirru.

MIÉRCOLES .08.10.2025 a las 19.00hs / ASESINATO EN ELSENADO DE LA NACIÓN / Argentina-1984 / Dirección Juan José Jusid / intérpretes Miguel Ángel Sola, Pepe Soriano, Oscar Martinez, Alberto Segado, Arturo Bonin, Ana Maria Picchio, Marta Bianchi, Selva AlemanJuan Leyrado / Color / Versión original / Duración 105 minutos / Sinópsis: otro gran autor nacional, Carlos Somigliana recupera otro tramo de la Historia nuestra: la Década Infame como se llamó la de 1930, nos muestra a un protagonista y su antagonista: un maton a sueldo del poder y un senador al servicio de los interes de los ciudadnos, Ramón Valdes Cora y Lisandro de la Torre. Un caso de corrupción en la venta de carnes a Inglaterra da pie a un acto violento en el territorio del Senado. El contexto donde se desarrollan las vidas de ambos personajes más un gran círculo de otros, dan vida a esta apasionante película, también muy apoyada por el público. Tanto 1974 como 1984 marcaron hitos de sucesos fílmicos en el espacio audiovisual argentino.

trailer ASESINATO EN EL SENADO DE LA NACION