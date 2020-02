Cine en Espacio de Chiche Menchaca

El Equipo Delta-Trabajo Teatral presenta dentro del Programa Otoño Azul Imagen la tercera edición del Ciclo de Cine Estudio en Homenaje a Hector «Cacho Nebbia» Ferrarelo. Se desarrollará los días Viernes 14, Sábado 15 y Domingo 16 de Febrero durante tres jornadas, a las 21.00 hs. en La Salita / Vivero Cultural Otoño Azul, en la calle Malere (Ex-Córdoba) Nº 567 en la ciudad de Azul.

PROGRAMA

Viernes 14: «CORIOLANO» (CORIOLANUS, Reino Unido, 2011) / Dirección Ralph Fiennes / Guión sobre obra de William Shakespeare / Intérpretes Ralph Fiennes, Gerard Butler, Brian Cox, Vanessa Redgrave, Jessica Chastain, Lubna Azabal / Hablada en Inglés con subtítulos en castellano /Duración 2 hs.

Sinopsis: la tragedia narra la historia de un brillante general romano de la época de la República que es desterrado de la ciudad después de habersele negado un reconocimiento en el Senado, a causa de su enfrentamiento y menosprecio a la misma masa que lo ha reconocido como héroe. En venganza, se une a los enemigos, el pueblo de los Volscos y trama la destrucción de Roma. Pero los ruegos de su madre, persona de enorme influencia sobre el militar, impedirán la acción y abrirán las puertas al drama final. El director traslada la acción a un presente que remite a la Guerra de los Balcanes, cuando la ex Yugoslavia se desangró en varios estados durante los años 90 del Siglo pasado. La propuesta resulta arriesgada, pero la mano férrea del cineasta la convierte en una muy original recreación del texto escrito por Shakespeare cuatro siglos atrás, demostrando la permanente actualidad de un Clásico. El film estrenado en 2011 cosechó enorme apoyo critico pero no difusión comercial fuera de Inglaterra a pesar del enorme elenco protagonista. Tenemos la gran oportunidad de disfrutar de un film escasamente conocido y de altos valores artísticos.

Sábado 15: «LA MUERTE Y LA DONCELLA» ( DEATH AND THE MAIDEN, Reino Unido- Francia, 1994) / Dirección Roman Polanski / Sobre obra de Ariel Dorfman / Intérpretes: Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Stuart Wilson / Hablada en Inglés con subtítulos en castellano / Duración 1h 43 minutos.

Sinopsis: en un país sudamericano sin identificar, una pareja vive aislada en una casa de campo. Una noche, un viajero llama a la puerta a causa de la rotura de su vehículo. Invitado a pernoctar, la esposa cree descubrir en el extraño al hombre que la torturó estando secuestrada durante una Dictadura. Las consecuencias psicológicas generan una sombría memoria en la mujer, que decide tomarlo prisionero. Su marido se debate entre el amor que siente por ella y la legalidad. El recién llegado se nos presenta con una verdad incierta y un pasado pleno de sospechas. El gran director franco-polaco traslada a la pantalla la obra del argentino nacionalizado chileno Ariel Dorfman después de haber triunfado en los teatros con esta obra siempre abierta a nuevas interpretaciones.

Domingo 16:»EL NOMBRE» (LE PRENON, Francia, 2012) /Directores Alexandre de La Patelliere y Matthieu Delaporte / Sobre obra propia de los citados directores / Intérpretes Patrick Bruel, Valerie Beneguigui, Charles Berling, Judith El Zein, Francoise Fabian / Hablada en francés con subtítulos en castellano / Duración 1h 50 minutos.

Sinopsis: un hombre que va a ser padre por primera vez se reúne con su hermana y cuñado a cenar. Otros personajes van sumándose al encuentro. La familiaridad, la amistad, el afecto parece estar por encima de todas las consideraciones. Pero la elección del nombre del que está por nacer, abrirá las puertas de lo que no se dice nunca a la cara y se habla en ausencia de los otros. De la paz al conflicto no hay mas que un paso: el que todos los implicados han dado y ya no tiene regreso. Uno de los mayores sucesos teatrales de Occidente en las últimas décadas,comedia actual representada en varios idiomas y países, en todos con enorme aceptación pública, llega al Cine de mano de sus propios autores.