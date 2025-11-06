Cine en el Museo Enrique Squirru

Viernes 7.11 a las 18.30hs. en Museo Enrique Squirru
HISTORIAS DEL VATICANO 2/ «LA LEYENDA DE LA PAPISA JUANA» . Es una película olvidada que cuenta una leyenda de la baja edad media: la historia de una mujer que llegó al trono del Vaticano ocultando su condición. Una espectacular recreación de un tiempo lejano interpretado por la enorme actriz noruega LIV ULLMANN, preferida de Bergman en una de sus colaboraciónes con Hollywood. Junto a clásicos como Franco Nero, Maximilian Schell, Olivia de Havilland o Trevor Howard. Un buen ejercicio para memoriosos en un espacio pequeño y cálido para disfrutar del buen cine.