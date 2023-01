Cine en el López Claro

CINE JUEVES 26.01-2002 a las 20.30hs en Museo López Claro

FALLING»(2020).

26 enero 20:30

400$ – 500$

El actor Viggo Mortensen (New York-1958) debutó como guionista y director con este título de escasa difusión a pesar del enorme valor que posee. Los actuales tiempos del visionado cinematográfico están definiendo nuevos e imparables caminos en la distribución de cientos de films rodados en todo el planeta. Ha recurrido a fuentes relacionadas con su pasado para construir una narración que no por ello debe verse como autobiográfica: un hombre maduro recibe la visita en su casa de su anciano padre. Los caracteres de ambos son, y fueron siempre, dispares, opuestos, conflictivos. Los años parecen haber traído la capacidad de reflexión solo para el más joven de ellos, mientras el otro parece haber potenciado al máximo los puntos más negativos de su personalidad. Un tema siempre apasionante para la reflexión cinematográfica que sirve al cineasta para introducir cuestiones muy relacionadas al presente de las sociedades occidentales, las cuales parecen retroceder en muchos aspectos paralelamente a logros resultantes tras siglos de confrontación. El conflicto está cantado: la sexualidad sigue perturbando conciencias a la par de los mencionados progresos. Mortensen entrega el rol de Willis, padre violento admirador del peor modelo masculino, a un actor de reparto con más de 200 películas a sus espaldas desde los años setenta cuando debutó en Hollywood: Lance Henriksen (1940), quién destacó en films de ciencia ficción y terror de los 80 como «Terminator» (1984), «Aliens, el regreso» (1986) y decenas de productos de toda clase, En esta ocasión encuentra la oportunidad de demostrar el enorme potencial que su talento posee dando vida a uno de los grandes personajes masculinos del cine actual. El término «falling» tiene las siguientes traducciones al español:como adjetivo significa el que cae, descendente. Como sustantivo, la debilitación, aplicable al envejecimiento tanto del padre como del hijo y a una fragilidad común que les ha arruinado la relación en el pasado dejando una enorme herida en el presente, bajo el interrogante de una posible recuperación, que no cura total, como parece sugerir el director, más un deseo latente que una posibilidad. Una historia tan humana y antigua como vigente que nos trae la confirmación del talento enorme de un actor que pisa fuertemente como escritor, productor y realizador. Lo opuesto a una caída. Una gran película para cinéfilos que ansíen la reflexión y la calidad de un cine adulto además de entretenido.

«FALLING» / 2020 / EE.UU.-Canadá- Reino Unido / Dirección y guión: Viggo Mortensen / Intérpretes Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Laura Linney,Terry Chen / Color / Hablada en inglés con subtítulos en castellano / Duración 1h 52 minutos.