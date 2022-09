CINE EN CIRCULO ÁRABE SABADO 17.09.2022 a las 18.00hs

«BEIRUT-BUENOS AIRES-BEIRUT» es una producción argentina (largometraje documental) que relata la historia de una mujer joven que busca respuestas a sus orígenes viajando al Líbano, tras descubrir en Buenos Aires que la historia familiar ocultaba un dato fundamental . Grace escucha que el bisabuelo muerto guarda verdades ocultas: el libanés Mohammed no murió en Buenos Aires ni tampoco a la edad que creía, sino que tras enviudar abandonó a sus hijos para regresar a su pueblo natal en el sur del Líbano, que tuvo una vida extensa tras la marcha, formó nueva familia y murió casi centenario. La mujer recibe un tesoro en forma de cartas ocultas y tras indagar en la memoria de otros integrantes de la familia emprende viaje a Oriente Medio, Una travesía donde intentará encontrar respuestas y que brinda al espectador la posibilidad de acompañarla en su periplo y, junto a ella, visualizar aquella geografía tan distante como desconocida. Un territorio arrasado por la guerra y limítrofe con el adversario israelí, será el escenario a transitar por Grace. El cineasta Hernán Belón (1970), guionista, productor, director y docente argentino, debutó con el corto de 16 minutos «Aluap» que formó parte del largometraje «Historias Breves 2» (1997) (film que sumaba cortometrajes de egresados de escuela de cinematografía y que dieron pie a una serie que hasta ahora cuenta con varias entregas) y que narraba una historia de exilios y dramas familiares. En los años siguientes continuó estrenando cortos y en 2009 se conoce el primer largo documental: «El tango de mi vida», sobre cantantes amateurs en un bar de barrio porteño. Tras otro trabajo documental («Sofia cumple 100 años» (2010)), debuta en el largometraje de ficción: «El Campo» (2011), indagación en la problemática de un matrimonio joven interpretado por Leonardo Sbaraglia y Dolores Fonzi. De 2011 es «Diálogos fundamentales del Bicentenario» , serie de televisión. Y otra vez con Sbaraglia en su segundo largo de ficción en 2016: «Sangre en la boca», donde el boxeo y la pasión erótica de un hombre por una mujer mas joven permiten al cineasta otro acercamiento a la problemática de los conflictos de la mediana edad. En años recientes ha compatibilizado su actividad con la docencia en espacios de enseñanza cinematográfica. El cineasta admite su especial interés por la cuestión de las migraciones de nuestros antepasados y el secreto con el que muchos de ellos ocultaron a sus descendientes el drama que les significó el temprano abandono de sus territorios. Verónica «Grace» Spinelli, actriz, guionista, productora, es la figura principal de este film «Beirut- Buenos Aires- Beirut» y oficia como narradora y zona vertebral sobre la que se apoya la narración. Es su propia historia la que cobra protagonismo y la cámara la acompaña en su fascinante descubrimiento de las raíces migratorias de ese libanés que se fue a Argentina, pasó muchos años y abandonó para retomar la tierra natal. Como dice una de las mujeres que prestan testimonio: «..los árabes son personas muy serias y no paran hasta conseguir sus objetivos, sean cuales sean y tarden el tiempo que tenga que tardar…». Una película para continuar descubriendo ese otro cine que a pesar de su riqueza no siempre es posible disfrutar. El actual Ciclo de Cine 2022 que se viene desarrollando con éxito en la ciudad de Azul a través de la oferta del Círculo Árabe se enriquece tras dos películas de origen libanés y una egipcia, con esta producción nacional que colabora en la intención de acercar a nuestros espectadores una mirada enriquecedora de la mano de la magia de la pantalla cinematográfica.

«BEIRUT- BUENOS AIRES- BEIRUT» / 2011 / Argentina / Dirección Hernán Belón / Documental con protagonismo de la actriz Verónica «Grace» Graciela Spinelli / Color / Hablada en castellano / Duración 85 minutos.