CINE EN BIBLIOTECA PÚBLICA MONSEÑOR CÁNEVA

El próximo sábado 24 de junio a las 17.30 hs.dará inicio un ciclo de cine en las instalaciones de la Biblioteca de la calle Bolívar. Serán seis encuentros mensuales los últimos sábados de cada mes hasta finales del año en curso donde se abordará la cuestión siempre vigente de las adaptaciones de la literatura a la cinematografía. Un tema siempre candente y actual para ilustrar seis casos de versiones sobre textos publicados entre 1812 y el presente: los hermanos Grimm, M.L.Stedman, Lauren Weisberger, Mario Benedetti,Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa, autores consagrados y noveles, vivos o muertos, todos talentosos y creadores de mundos propios y sus respectivos abordajes.

PROGRAMACIÓN PARA TEMPORADA 2023 EN BIBLIOTECA PÚBLICA MONSEÑOR CÁNEVA.

TÍTULO DEL CICLO: “LA LITERATURA Y EL CINE: ALIANZA QUE NO CADUCA”

ESCRITORES CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS EN LA PANTALLA.

JUNIO 24. 17.30HS.

“BLANCA COMO LA NIEVE” / “BLANCHE COMME NEIGE” / Francia- Bélgica- 2019 / Dirección Anne Fontaine sobre texto de Jacob Grimm (1785-1863) y Wilhelm Grimm (1766-1859) publicado en 1812 / Intérpretes Isabelle Huppert, Lou de Laáge, Charles Berling / Color / Versión original con subtítulos en castellano / Duración 1h. 52 minutos. Sinopsis: una versión libre y contemporánea de un cuento supuestamente infantil que la cineasta adapta a la época presente. Claire es la joven heredera de un restaurante exitoso. A la muerte de su padre será despedida por su madrastra Maud y vivirá una experiencia como emigrante en otra población donde conocerá a siete hombres. Pero la malvada esposa de su padre dará con ella. Comedia dramática.

Los Hermanos Grimm publicaron en 1812 uno de sus famosos relatos que, desde entonces hasta el presente, ha sido de los más populares del mundo. Los cuentos que terminaron llenando bibliotecas infantiles con argumentos siempre sombríos difundidos desde lo oral, pasando por las imágenes audiovisuales y regresando a las letras, su territorio fundacional. El cine cuenta con adaptaciones de la literatura desde sus orígenes (Julio Verne en las películas de Meliés) hasta el presente, con decenas de adaptaciones para la gran pantalla y también para la televisión. Blancanieves está en el primer largometraje de dibujos animados estrenado (después de años de producción bajo el mando de Walt Disney) en 1937, convirtiéndose en la película más vista de esa temporada y reproducida en todos los formatos posibles desde entonces. En 2019 la cineasta Anne Fontaine (1959), quien ha dirigido desde 1993 una veintena de largometrajes, realiza su personal abordaje del clásico Grimm: la joven Claire hereda un negocio de su padre a la vez que una enorme rivalidad con su madrastra Maud, celosa de los encantos de la hijastra. El paso de los años y la pérdida del atractivo sexual, llevan a la perversa madrastra a ejecutar su plan de venganza. Pero Claire no muere como ella desea sino que se esconde e inicia una nueva vida en un pequeño pueblo de la montaña. Los irresistibles encantos de la bella heredera despertarán los deseos de siete lugareños que no son ni príncipes ni enanos, al menos la mayoría. Toda funciona bien hasta que Maud descubre el paraíso donde vive la hijastra. Y la venganza final será su objetivo principal. La cineasta francesa utiliza un relato clásico de la literatura para abordar una temática que, por humana, jamás caduca: los celos enfermizos, la rivalidad absurda, el envejecimiento y el dinero que no es suficiente para paliar este drama aunque caiga en grandes cantidades, la sexualidad efervescente que no conoce de límites, el deseo de posesión del hombre, sirven a los intereses de la cineasta para desembocar en un producto tan irregular como sugerente, transgresor y divertido. La interpretación de la joven Lou de Laage y la composición de la siempre brillante Isabelle Huppert, especialista en malvadas de toda especie, unidas a un elenco de siete caballeros que rodean a la protagonista, más un príncipe tan distante como discutible, dan pie a una espléndida sátira sobre los comportamientos del occidental actual, que no parece diferir en demasía de los tiempos en que el relato fue publicado. Porque lo que cambian finalmente son los paisajes, las geografías y los siglos pero no la esencia: lo que fue tema inspirador de literatura sigue siéndolo también hoy de su hermano más joven: la cinematografía.

