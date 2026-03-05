Cine debate por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

El Municipio de Azul invita al ciclo de cine que se realizará en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la sede de la Dirección de Género y Diversidades.

En principio, mañana viernes a las 19, se presentará la película Belén, dirigida por Dolores Fonzi. El film basado en hechos reales narra la historia de una joven injustamente acusada y condenada por un aborto espontáneo y la de su abogada que enfrenta a un sistema judicial machista y misógino.

El segundo encuentro tendrá lugar el 13 de marzo a las 19, con la proyección de La mujer de la fila, dirigida por Benjamín Ávila. Esta retrata a una madre que tiene a su hijo privado de la libertad y expone la violencia institucional que implica atravesar esa realidad. También está basada en hechos reales y contempla la vida de la mujer que creó una asociación para acompañar a familias en estas situaciones.

Las funciones serán abiertas a la comunidad, con entrada libre y gratuita, en la dependencia ubicada en Av. Perón 863.

Finalizadas las proyecciones habrá espacios de debate e intercambio para pensar colectivamente acciones y políticas que permitan defender y fortalecer los derechos y las libertades de las mujeres y las diversidades.