sábado 30 de mayo de 2026 18.29
Facebook Instagram Mail X Youtube

    Ciclo de peñas “De Azul a Cosquín”

    88

                El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de un encuentro de música y danza folklórica que se realizará el sábado 6 de junio, en el marco del Ciclo de peñas de “De Azul a Cosquín”.

                La actividad tendrá lugar en el SUMAC -Av. 25 de Mayo y San Martín- desde las 20:30, con entrada libre y gratuita.

                En la ocasión, se presentarán Quincheros, el grupo de danza Amor y Danza —integrado por Alejandra y Guillermo, ganadores del PreCosquín ’93— y Embrujo Azulado. Además, habrá servicio de cantina.

                Con esta propuesta, el Municipio de Azul reafirma su compromiso de acompañar e impulsar iniciativas que fortalezcan la identidad cultural y promuevan la integración comunitaria, a través de la música y la danza popular.

    Artículos relacionadosMás del autor

    Facebook Instagram Mail X Youtube
    © Dirección Nacional de Derecho de Autor Digital (DNDA), Expediente: EX-2022-130945140 y en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Acta (Expediente) 4401011 - Todos los derechos reservados. La web es propiedad del Esp. Lic. Matías Nicolás Martel. Portal cultural del Partido de Azul, PBA - Argentina - Contacto: azulescultura@gmail.com