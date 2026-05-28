Ciclo de peñas “De Azul a Cosquín”

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de un encuentro de música y danza folklórica que se realizará el sábado 6 de junio, en el marco del Ciclo de peñas de “De Azul a Cosquín”.

La actividad tendrá lugar en el SUMAC -Av. 25 de Mayo y San Martín- desde las 20:30, con entrada libre y gratuita.

En la ocasión, se presentarán Quincheros, el grupo de danza Amor y Danza —integrado por Alejandra y Guillermo, ganadores del PreCosquín ’93— y Embrujo Azulado. Además, habrá servicio de cantina.

Con esta propuesta, el Municipio de Azul reafirma su compromiso de acompañar e impulsar iniciativas que fortalezcan la identidad cultural y promuevan la integración comunitaria, a través de la música y la danza popular.