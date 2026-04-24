“Ciclo de Cine Vasco: La Familia Perfecta”

«Pasado mañana 26, cuarto domingo de abril, continuaremos nuestro Ciclo de Cine Vasco 2026.

Proyectaremos “LA FAMILIA PERFECTA”, dirigida por Arantxa Echevarría y que cuenta con Belén Rueda y José Coronado entre los protagonistas principales.

El guión escrito por Olatz Arroyo no se detiene en la fricción entre Lucía, una suegra estricta y Sara, su nuera poco convencional, ni desarrolla el carácter y la relación entre Pablo y Sara; lo único que realmente vemos es el conflicto entre sus dos mundos.

Así que es genial que la película no trate realmente de eso ni del desafortunado romance entre Lucía y Miguel, padre de Sara, sino de una historia más interesante: la reinvención de Lucía.

Tras la aventura, Lucía se muda de su enorme y soñado apartamento, lejos de las comodidades a las que se había acostumbrado y la obliga a escucharse por fin a sí misma. Siempre es fascinante la historia de mujeres mayores que finalmente viven la vida a su manera y La Familia Perfecta le permite a Lucía tropezar con sus propios pies en su camino hacia ese lugar.

La cita es a las 19 horas en nuestra sede de calle Ronco (ex Alvear) 675 y la entrada tendrá un costo de $ 5.000.-«