El próximo domingo 22, a las 19 horas, en nuestra sede de calle Ronco (ex Alvear) 675, daremos comienzo al CICLO DE CINE VASCO 2026.

Presentaremos «MASPALOMAS», película del año 2025, filmada en San Sebastián, Orduña y las Islas Canarias.Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi , “los directores vascos entregan su mejor película” (opina en su crítica Javier Zurro de eldiario.es)

¡Y miren que las han hecho buenas: “Handia”, “Loreak”, “La trinchera infinita”…

El cine, como reflejo de la sociedad, ha ido fijándose en los últimos años en historias que colocaban la lupa en temas que, hasta entonces, habían estado infrarrepresentados en las películas. Uno de esos temas tiene que ver con las historias sobre el colectivo LGTB, que han ido evolucionando y evitando clichés y estereotipos hasta encontrar otro tipo de narrativas y apuestas.

Otro ejemplo claro es el tema de los cuidados y, concretamente, los cuidados a las personas de la tercera edad. Eternos secundarios, olvidados por los guiones y que empiezan a ser también el centro en filmes que han querido mostrar la realidad cuando uno envejece.

Sin embargo, pocas veces el cine ha unido esos dos círculos para mostrarnos la intersección.

Hay una pregunta que nadie se hace, ¿qué ocurre cuando una persona que ha vivido su identidad sexual de forma libre y hasta plena tiene que entrar en una residencia de ancianos? (…)

Se produce un proceso, como lo describen sus directores, de “vuelta al armario”. Uno que en el proceso de investigación de la película se dieron cuenta de que sufrían muchas personas mayores cuando tienen que empezar a convivir con desconocidos en estos espacios. Las residencias como lugares asépticos y asexuales donde uno pierde su identidad. Sobre todo, la sexual.

Arregi y Goenaga parten en dos su película, con una primera que muestra la etapa enMaspalomas y el sexo gay sin tapujos y con un estilo mucho más juguetón que de costumbre, para luego volver a una austeridad más reconocible en ellos cuando Vicente entra a la residencia.

Salen triunfantes de una apuesta por la sensibilidad con la que se acercan a los temas, su capacidad para entrar en charcos y salir de ellos (pandemia incluida) y un reparto donde destaca un José Ramón Soroiz que, en justicia, ha ganado el galardón a Mejor Protagonista masculino en la 40° edición de los Premios Goya (2026) y el mismo galardón en el marco del Zinemaldia 2025 (Festival de San Sebastián), junto a Nagore Aranburu y Kandido Uranga.

La entrada tendrá un valor de $ 5.000,-«

«Asimismo el martes 24, también a las 19 horas, en adhesión al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, volveremos a proyectar el documental «EL SILENCIO DE OTROS» (2018), dirigido por los reconocidos documentalistas Almudena Carracedo y Robert Bahar, con producción de Pedro Almodóvar.

La película, filmada a lo largo de seis años con un estilo de cine directo e intimista, acompaña a víctimas y supervivientes del régimen franquista involucrados en la denominada “Querella Argentina” que se puso en marcha el 14 de abril de 2010 ante los tribunales de justicia de Argentina. El objetivo de esta acción legal era conseguir que se investigara los crímenes de lesa humanidad cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, se identificara a sus responsables y se los sancionara penalmente.

El documental resultó multipremiado con el Premio Emmy, el Goya 2019, el Premio Platino, el Premio del Sindicato de Guionistas, el Premio Cine por la Paz y muchos más, en países como Estados Unidos, España, Brasil, Alemania, Reino Unido, Países Bajos entre otros.

La entrada será libre y gratuita y reiteramos que el documental se proyectará en nuestra sede de calle Ronco (ex Alvear) 675″.

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