Ciclo de cine: «La literatura y el cine: alianza que no caduca»

«LA LUZ ENTRE LOS OCÉANOS»

A finales de 2016 se estrena esta película basada en un libro de gran repercusión del mismo título, Su autora, M.L.Stedman, de origen australiano lo publica en 2012 y se convierte en suceso: dos años después, se rodaba su adaptación al cine en escenarios naturales de Australia, Nueva Zelanda y Tasmania, la poco mencionada isla al sur.

Tom ha luchado en el frente durante la Primera Guerra Mundial, y al finalizar la contienda consigue un trabajo en una solitaria isla cuyo faro alumbra los mares del Sur. Pero antes de transbordar a ella, conoce en tierra firme a la joven Isabel e inmediatamente le propone matrimonio. Él, apocado y de escasas palabras, duda. Pero tras meses de soledad en su nuevo destino y por intermedio del correo que lo mantiene unido a la mujer, se casan. La vida en ese paraíso desolado y distante, donde son sus únicos pobladores, les traerá sinsabores. Un día avistan un bote a la deriva. Al acercarse a rescatarlo, descubren una carga inesperada. Un hombre muerto y una bebé de pocos meses que llora de frío y hambre. A partir de entonces, la historia de la joven pareja cambiará para siempre…

El director Derek Cianfrance (USA, 1974) dirige este film tras el reconocimiento de su debut «Blue Valentine» (2010), una dura historia de amor que le lleva a las primeras planas del ambiente cinematográfico. Los protagonistas son tres de los grandes nombres contemporáneos: el alemán Michael Fassbender (1977) y las oscarizadas Rachel Weisz (1970) y Alicia Vikander ( 1988), protagonistas de «El Jardinero Fiel» y «La Chica Danesa», por los que ganaron los premios. De enorme atractivo físico y mayor talento interpretativo, la británica y la sueca son dos de los nombres consagrados de las dos últimas décadas.

La película se distancia de gran parte del cine actual al recuperar un estilo casi en desuso: el que apuesta por las narrativas melodramáticas, los paisajes deslumbrantes, las bandas sonoras con melodías delicadas, los intérpretes glamourosos. Por esta condición, el sector mas radical de la crítica especializada se muestro hostil en su valoración, acusándolo con adjetivos tales como «academicistas», «demodé» o «anacrónico», que sin embargo, y lejos de alejar al público, lo acerca a las salas. Porque en definitiva responde a un genero que más allá de los vaivenes de las épocas, siempre es bienvenido por quienes esperan de la pantalla una devolución de magia o abstracción de la realidad. Lo artístico cabe en estas propuestas, a pesar de la opinión de los «genios» de siempre, al parecer incapacitados para valorar este tipo de propuesta. Las épocas cambian, las modas pasan, pero el espíritu soñador del público permanece. Tiempos tan demoledores como esté, quizás lo potencien.

«LA LUZ ENTRE LOS OCÉANOS» /The Light between the Oceans/ USA-Reino Unido-Nueva Zelanda .2016) / Dirección: Derek Cianfrance / Intérpretes Michael Fassbender, Alicia Vikander y Rachel Weisz / Color / Versión original con subtítulos en castellano / Duración 2 hs 10 minutos

TRAILER EN ESPAÑOL:https://www.youtube.com/watch?v=NPwGM5-JWiM

TRAILER EN INGLÉS: https://www.youtube.com/watch?v=iuxPfuI6nuE—