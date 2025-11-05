Ciclo de actividades conmemorativas a 40 años del Juicio a las Juntas

La Facultad de Derecho UNICEN organiza un ciclo de actividades conmemorativas

En el marco de los 40 años del Juicio a las Juntas, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) llevará adelante un ciclo de actividades con el objetivo de reflexionar sobre este hecho histórico y su impacto en la consolidación democrática y en la defensa de los derechos humanos.

Las actividades se desarrollarán en el Centro de Investigación y Posgrado (Bolívar 481, Azul), con entrada libre y gratuita.

Cronograma:

Jueves 13 de noviembre – 18 hs

▶️ Proyección de la película “El juicio” (2023, dirigida por Ulises de la Orden).

▶️ Inauguración de la muestra “El diario del juicio”.

▶️ Conversación abierta con Soledad Restivo (ABRA UNICEN).

▶️ Conferencia magistral a cargo de Ricardo Gil Lavedra, integrante del Tribunal que llevó adelante el histórico juicio.

▶️ Proyección del veredicto condenatorio y debate abierto.

▶️ Conmemoración del Día de los Derechos Humanos.

18 hs: Conferencia de cierre del ciclo.

Estas actividades buscan generar un espacio de reflexión, memoria y diálogo sobre el proceso judicial que marcó un antes y un después en la historia argentina, reafirmando el compromiso de la Facultad de Derecho UNICEN con la verdad, la justicia y los derechos humanos.