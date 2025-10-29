    Ciclo “A 40 años del Juicio a las Juntas”⁣

    ⁣⁣La Facultad de Derecho UNICEN invita a la jornada “Justicia y derechos humanos: miradas a 40 años del Juicio a las Juntas”, en el marco del ciclo conmemorativo.⁣⁣
    📚 Disertarán:⁣
    ▪️ Dra. Diana Maffia — “Violencia sexual en los centros clandestinos de detención: de la custodia del honor a la lesa humanidad”⁣
    ▪️ Mg. Lorena Balardini — “La fuerza de la ley. Estrategias del activismo en la lucha por la justicia en Argentina”⁣

    📌 La actividad tendrá lugar el próximo viernes 31/10 a las 16 horas en el Centro de Investigación y Posgrado (Bolívar 481).⁣
    ✔ Actividad abierta al público en general.

