Ciclo “A 40 años del Juicio a las Juntas”⁣



⁣⁣La Facultad de Derecho UNICEN invita a la jornada “Justicia y derechos humanos: miradas a 40 años del Juicio a las Juntas”, en el marco del ciclo conmemorativo.⁣⁣

📚 Disertarán:⁣

▪️ Dra. Diana Maffia — “Violencia sexual en los centros clandestinos de detención: de la custodia del honor a la lesa humanidad”⁣

▪️ Mg. Lorena Balardini — “La fuerza de la ley. Estrategias del activismo en la lucha por la justicia en Argentina”⁣

📌 La actividad tendrá lugar el próximo viernes 31/10 a las 16 horas en el Centro de Investigación y Posgrado (Bolívar 481).⁣

✔ Actividad abierta al público en general.