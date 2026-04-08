Chillar: jornada saludable en Plaza Ferro

El Municipio de Azul informa que el martes 14, desde las 10:30, en la Plaza Ferro de Chillar se realizará una jornada saludable en el marco del Día Mundial de la Salud y de la Semana de la Educación Física.

Cabe señalar que la primera de estas fechas se conmemoró ayer 7, mientras que la segunda se celebra en alusión al Día de la Educación Física, recordado este lunes 6.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por el CAPS N° 12 y el CEF N° 140.

En la oportunidad, se llevarán a cabo controles de presión arterial y se vacunará de acuerdo con el Calendario Nacional.

Además, se harán encuestas sanitarias y se entregará folletería sobre la importancia del control y la promoción de la salud.

A su vez, se brindará información sobre prevención de enfermedades y hábitos saludables.

Finalmente, a las 13:30 se desarrollará una caminata saludable.

Se invita a los vecinos y las vecinas a formar parte de la propuesta.