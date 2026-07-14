Chillar celebrará su segundo Festival de la trufa

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del Festival de la trufa de Chillar 2026, el cual se desarrollará el domingo 9 de agosto en la mencionada localidad.

Se trata de la segunda edición de la iniciativa que tiene como objetivo celebrar la trufa como producto de alta calidad, promoviendo su valor culinario, productivo y cultural fortaleciendo la economía local a través del turismo gastronómico.

Asimismo, busca generar espacios de encuentro entre productores, cocineros y público general, y ofrecer actividades vinculadas a la producción, procesamiento y consumo de trufas.

Además, la actividad contará con acciones educativas, artísticas y recreativas para toda la comunidad y en el marco del cierre de cosecha también habrá propuestas gastronómicas y productivas.

Cronograma previsto

El Festival comenzará a las 11, en el establecimiento “La Esperanza”, con una visita guiada a la trufera, en un recorrido por el predio para conocer el proceso de producción y cosecha de trufas negras (con cupos limitados y reservas al 11-51450906).

A las 12:30, en el Salón Ateneo, tendrá lugar una peña trufera con masterclass de cocina con trufas a cargos de los chefs Ariel Gallicchio y Luis Maldonado. También habrá una charla sobre truficultura y un menú conformado por risotto trufado y de postre espuma de trufas. Además, habrá espectáculos artísticos.

En tanto, desde las 13 en la Plaza San Martín de la localidad, se dispondrá un patio gastronómico trufero, foodtrucks, stands de instituciones, parque de juegos y paseo de compras de emprendedores y artesanos (inscripción: azulfiestadelatrufa@gmail.com).

En dicho espacio público, a las 14 se podrá disfrutar de música en vivo; mientras que a las 15 será el acto central que incluirá bendición de trufas cosechadas, entrega de reconocimientos a truferos y demostración de perros cosechadores de trufa; a las 15:30 se presentará el folclorista Joaquín Bordón.

Más adelante, a las 16 se hará un juego familiar denominado “La búsqueda del diamante negro” y a las 16:30 actuará la banda de cumbia romántica Ay amor.