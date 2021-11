Charla/Taller: “Origen y sentido de la obra de arte”

JULIO SAPOLLNIK INAUGURA EL CICLO “CONVERSACIONES EN EL TEATRO”

Como señal de una nueva etapa post pandemia, el próximo sábado 6 de noviembre, a las 19 horas, la Fundación del Teatro Español y la Asociación Española de Socorros Mutuos de Azul presentarán en conjunto una nueva propuesta cultural. La actividad, libre y gratuita pero con inscripción, se desarrollará en el coliseo local.

El Licenciado en Historia del Arte y ex Director del Palais de Glace, Julio Sapollnik, brindará una charla-taller sobre el “Origen y sentido de la obra de arte” el próximo sábado 6 de noviembre, a las 19 horas, en el Hall de Acceso del Teatro Español.

El disertante hará un recorrido por diferentes periodos de la historia del arte, desde el Renacimiento al Expresionismo, desde el Surrealismo al arte conceptual, recorriendo obras como la de Miguel Ángel, Rembrandt, Monet y Dalí.

Según se informó, la charla invita a descubrir los cambios en la historia del arte y la pasión por la creatividad, a discernir sobre qué se mantiene y qué se modifica, y a analizar nuestras resistencias a aceptar los cambios que proponen los artistas.

La actividad es libre y gratuita pero, por cuestiones de espacio y de protocolo, quienes deseen participar deberán inscribirse en: asociacion.espanola.azul@gmail.com

Nueva propuesta

La presencia del prestigioso expositor dará un marco de lujo al estreno de “Conversaciones en el Teatro”, un ciclo de charlas, seminarios, conferencias y encuentros destinados a exponer y debatir comunitariamente expresiones de la cultura y las amplias manifestaciones creativas.

Organizadas en conjunto por la Fundación del Teatro Español y la Asociación Española de Socorros Mutuos de Azul, y abiertas a iniciativas de la comunidad, estas actividades se orientarán, prioritariamente y mediante encuentros periódicos, a ampliar el vínculo, la reflexión y el debate entre la comunidad creativa y la población en general.

Sobre Julio Sapollnik

Es Licenciado en Historia de las Artes y Master en Cultura Argentina, becado por la Fulbright Comisión y el International Council Of The Museum Of Modern Art de New York. Fue Director del Palais de Glace y curador de exposiciones especiales en la Biblioteca Nacional. Jurado en importantes premios y crítico de arte en los diarios Clarín y Página 12, creó el informativo “Cultura al día” emitido por el canal Metro. Organizador de “MIRA Festival de Arte”, colabora con la “Revista Arte al Límite” de Chile y las publicaciones de Ediciones Institucionales.