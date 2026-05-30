sábado 30 de mayo de 2026 18.29
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    Charla informativa sobre Derecho de Autor

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    El Municipio de Azul invita a escritores y público interesado a participar de la charla informativa “Derecho de autor para autores”, que se realizará el martes 2 de junio a las 18:30 en el Centro de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho, ubicado en Bolívar 481.

    La acción es organizada por la Facultad de Derecho de la UNICEN y estará a cargo del decano de la misma, Ezequiel Valicenti.

    En tanto, se replicará el jueves 11 de junio a las 19.

    Durante el encuentro se presentarán los principales aspectos vinculados al derecho de autor, especialmente enfocados en autores y autoras.

    Entre los temas a abordar se incluyen derechos patrimoniales y no patrimoniales, depósito de obra inédita, registro de obras, gestión colectiva -como SADE y CADRA- y contratos.

    Cabe señalar que para asistir no se requiere inscripción previa y la entrada será libre y gratuita.

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