Charla informativa sobre Derecho de Autor

El Municipio de Azul invita a escritores y público interesado a participar de la charla informativa “Derecho de autor para autores”, que se realizará el martes 2 de junio a las 18:30 en el Centro de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho, ubicado en Bolívar 481.

La acción es organizada por la Facultad de Derecho de la UNICEN y estará a cargo del decano de la misma, Ezequiel Valicenti.

En tanto, se replicará el jueves 11 de junio a las 19.

Durante el encuentro se presentarán los principales aspectos vinculados al derecho de autor, especialmente enfocados en autores y autoras.

Entre los temas a abordar se incluyen derechos patrimoniales y no patrimoniales, depósito de obra inédita, registro de obras, gestión colectiva -como SADE y CADRA- y contratos.

Cabe señalar que para asistir no se requiere inscripción previa y la entrada será libre y gratuita.