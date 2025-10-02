

En el marco del Festival Cervantino de Azul

El próximo lunes 13 de octubre, de 18 a 19 horas, se llevará adelante la charla “Historia de Quijotes Azuleños”, una propuesta que invita a redescubrir la vida y obra de hombres y mujeres que, con espíritu visionario y compromiso social, forjaron la identidad de Azul.

La actividad tendrá lugar en el Centro de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho (Bolívar 481, Azul) y estará a cargo de Eduardo Agüero Mielhuerry, quien compartirá relatos sobre figuras locales que, desde el arte, la cultura, la ciencia, la industria y el campo, dejaron una huella profunda en la historia de nuestra comunidad.

Desde el legado de Bartolomé J. Ronco —símbolo del espíritu quijotesco en la ciudad— hasta personajes menos difundidos pero igualmente trascendentes, el encuentro buscará rescatar trayectorias inspiradoras que reflejan la fuerza de quienes soñaron y trabajaron por un Azul pujante, reconocido y con calidad de vida para sus habitantes.

La charla se inscribe en la categoría Talleres y Participación Ciudadana del Festival Cervantino y tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva, el sentido de pertenencia y la valoración del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La entrada es libre y gratuita, y la invitación se extiende a todo público.