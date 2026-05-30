sábado 30 de mayo de 2026 18.29
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    Charla abierta acerca de la soberanía argentina en Malvinas y Antártida

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    El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la charla abierta “Soberanía Argentina en Malvinas y Antártida”, que se realizará el viernes 5 de junio a las 19 en el salón de actos de la Escuela Normal.

    Se trata de un encuentro destinado a reflexionar colectivamente sobre la soberanía nacional en el Atlántico Sur y la Antártida, desde una perspectiva histórica, geopolítica y estratégica.

    El mismo es organizado por el Instituto Superior de Formación Docente N°156 “Palmiro Bogliano”.

    La actividad contará con la presencia de destacados especialistas, los cuales son: Juan Augusto Rattenbach, abogado y magíster en Economía Aplicada, coordinador del Grupo de Trabajo de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de OCIPEx y actual asesor de contenidos del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur; y David Pizarro, licenciado y profesor en Historia, magíster en Estrategia y Geopolítica, investigador de la UNLa y autor del libro “Petrel”.

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