El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la cena a

beneficio de la Escuela Municipal de Hockey que tendrá lugar el viernes 17 de

abril, desde las 20 y hasta las 00 aproximadamente, en el SUMAC -ubicado en Av.

25 de Mayo y San Martín-.

La actividad contará con artistas en vivo, shows durante la comida y sorteos

para las personas asistentes.

El menú de la noche será pollo a las brasas con ensalada e incluirá una

entrada. En tanto, se solicita a quienes participen llevar su propia vajilla y las

bebidas que vayan a consumir.

Cabe destacar que, al tratarse de una acción benéfica, se solicita a la

comunidad un aporte de 15 mil pesos por persona para el acceso. Para mayor

información, deberán comunicarse con Nicolás Canelo, profesor a cargo de la

propuesta deportiva, al teléfono (2281) 526804.

El objetivo de la iniciativa es colaborar con el equipo Azul Hockey para

continuar participando en la Federación Tandilense de Hockey, uno de los

certámenes regionales más importantes de la disciplina. El espacio compite con

las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 17.