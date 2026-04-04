El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la cena a
beneficio de la Escuela Municipal de Hockey que tendrá lugar el viernes 17 de
abril, desde las 20 y hasta las 00 aproximadamente, en el SUMAC -ubicado en Av.
25 de Mayo y San Martín-.
La actividad contará con artistas en vivo, shows durante la comida y sorteos
para las personas asistentes.
El menú de la noche será pollo a las brasas con ensalada e incluirá una
entrada. En tanto, se solicita a quienes participen llevar su propia vajilla y las
bebidas que vayan a consumir.
Cabe destacar que, al tratarse de una acción benéfica, se solicita a la
comunidad un aporte de 15 mil pesos por persona para el acceso. Para mayor
información, deberán comunicarse con Nicolás Canelo, profesor a cargo de la
propuesta deportiva, al teléfono (2281) 526804.
El objetivo de la iniciativa es colaborar con el equipo Azul Hockey para
continuar participando en la Federación Tandilense de Hockey, uno de los
certámenes regionales más importantes de la disciplina. El espacio compite con
las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 17.
Cena a beneficio de la Escuela Municipal de hockey
El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la cena a