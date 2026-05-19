Cena a beneficio de la colecta “Todos por Helena”

El Municipio de Azul informa a la comunidad que el viernes 26 de junio, en el SUMAC, se realizará una cena a beneficio, en el marco de la colecta “Todos por Helena”, una iniciativa destinada a acompañar a Helena, una niña azuleña de 5 años que atraviesa un tratamiento oncológico.

Cabe señalar que la pequeña fue diagnosticada con DIPG H3K27M, un tipo de tumor cerebral de alta complejidad. Actualmente se encuentra en la Buenos Aires y su familia lleva adelante una colecta para afrontar los costos del tratamiento y la medicación que necesita.

La cena a beneficio

La cena se desarrollará desde las 20:30 e incluirá la presentación de artistas y sorteos. Las entradas para participar tienen un costo de veinte mil pesos.

Las personas interesadas en sumarse deberán hacer una transferencia a través del alias hele.guerrera (la cuenta de Mercado Pago está a nombre de su padre, Fernando Vitale). Luego, enviar el comprobante por WhatsApp al 2281 682575 y coordinar la forma de entrega de las correspondientes tarjetas. Estas se retiran en los espacios que se han sumado a ayudar a Helena: Colegio de Abogados (Avda. Perón 514), Jardín Bichito de Luz (Roca 523), Colegio Mariano Moreno (De Paula 809) y el comercio Me contó un pajarito (H. Yrigoyen 591).

Sobre la causa

Para combatir el avance de la enfermedad, Helena necesita acceder al medicamento ONC-201 que no se consigue en el país y el costo asciende a 7.500 dólares por cada ciclo de ocho semanas. Por ello y por los gastos asociados a su situación, familiares y allegados impulsan distintas acciones solidarias para reunir los fondos necesarios.