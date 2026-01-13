Carnaval Azul 2026: se dictará un taller de danza

El Municipio de Azul invita a bailarines, integrantes de comparsas y/o batucadas a participar del taller de danza que se desarrollará en el marco del Carnaval Azul 2026, con el objetivo de brindar herramientas para potenciar la expresión corporal de quienes formen parte de la celebración popular.

Durante los encuentros se trabajarán aspectos de técnica, resistencia, corporalidad, samba no pé y coreografía.

Al respecto, las clases estarán a cargo de Jesús Meira y se dictarán de 19 a 21, los martes 20 de enero y 10 de febrero, y el jueves 22 de enero, en el Salón Cultural, ubicado en San Martín 425, P.A.

Cabe señalar que Meira es profesor superior de danza jazz y contemporánea; bailarín en diversas disciplinas académicas y en ritmos brasileros, latinos y caribeños; pasista y Director General de la Agrupación Carnavalera “Insaciables” de Olavarría.

Asimismo, cuenta con formación con maestros de nivel nacional e internacional y participación en baterías y batucadas de Olavarría, 25 de Mayo y Gualeguaychú.