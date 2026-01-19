Carnaval Azul 2026: comienza el Taller de Danza

El Municipio de Azul recuerda que mañana comenzará el taller de danza del Carnaval Azul que tiene por objetivo brindar herramientas para potenciar la expresión corporal de quienes formen parte de la celebración popular.

El mismo está destinado a bailarines, integrantes de comparsas y/o batucadas, quienes durante los encuentros trabajarán aspectos de técnica, resistencia, corporalidad, samba no pé y coreografía.

Las clases estarán a cargo de Jesús Meira y se dictarán de 19 a 21, esta semana mañana martes y el jueves; además, el martes 10 de febrero, en el Salón Cultural, ubicado en San Martín 425, P.A.

Cabe señalar que Meira es profesor superior de danza jazz y contemporánea; bailarín en diversas disciplinas académicas y en ritmos brasileros, latinos y caribeños; pasista y director general de la Agrupación Carnavalera “Insaciables” de Olavarría.

Asimismo, cuenta con formación con maestros de nivel nacional e internacional y participación en baterías y batucadas de Olavarría, 25 de Mayo y Gualeguaychú.