Capacitación sobre redes sociales y

herramientas digitales para cooperativas

El Municipio de Azul informa que el viernes 17, a las 11, se desarrollará la capacitación «Fortalecimiento Digital para Cooperativas: Redes Sociales y Herramientas Digitales», destinada a integrantes de cooperativas de Azul.

La misma tendrá lugar en la sede de FEDECOBA, ubicada en Rauch 729.

El objetivo del talle es brindar información para potenciar la comunicación digital de las organizaciones cooperativistas, promoviendo un uso estratégico para mejorar su visibilidad y difusión de acciones.

La instancia es impulsada por el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) dependiente del Ministerio bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en la Dirección de Pymes, Emprendedores y Cooperativas (Av. 25 de Mayo 619, planta alta), de lunes a viernes de 8 a 14.