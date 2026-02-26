    Caminata nocturna: una nueva propuesta de la Dirección de Deportes

    El Municipio de Azul informa que el jueves 19 de marzo se realizará una caminata nocturna organizada por la Dirección de Deportes.

    La misma comenzará a las 20 y el punto de concentración será en las Avenidas Perón y Costanera (en el sector del puente).

    Al respecto, quienes participen deberán asistir con linterna y agua. Además, se solicita colaborar con un alimento no perecedero.

    Por consultas e inscripciones acercarse a la Oficina de Deportes -Av. 25 de Mayo y San Martín-, de lunes a viernes de 8 a 14, o presentarse media hora antes del inicio de la actividad en el lugar indicado.

    Se invita a la comunidad a formar parte de esta nueva propuesta deportiva y recreativa.

