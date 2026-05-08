 Caminata nocturna en mayo

El Municipio de Azul informa que el jueves 28 se desarrollará una nueva caminata nocturna organizada por la Dirección de Deportes.

La misma comenzará a las 18:30 y el punto de concentración será a las 18, en el sector de la carreta del Parque Municipal.

Al respecto, quienes participen deberán asistir con linterna y agua. Además, se solicita colaborar con artículos de limpieza, los cuales se destinarán a una institución local.

Por consultas e inscripciones acercarse a la Oficina de Deportes -Av. 25 de Mayo y San Martín-, de lunes a viernes de 8 a 14, o presentarse media hora antes del inicio de la actividad en el lugar indicado.

Se invita a la comunidad a formar parte de esta propuesta deportiva y recreativa.