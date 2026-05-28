“Borges y el cine: una relación conflictiva” presenta su segundo encuentro con la proyección de Días de odio

El próximo viernes 29 de mayo a las 18:30 horas se llevará a cabo en el Museo Enrique Squirru el segundo encuentro del ciclo “Jorge Luis Borges y el cine, una relación conflictiva”, coordinado por Alfredo Vivarelli.

En esta oportunidad se proyectará el film “Días de odio”, dirigido por Leopoldo Torre Nilsson, considerado uno de los primeros intentos de trasladar el universo literario de Jorge Luis Borges al lenguaje cinematográfico.

La actividad propone un recorrido por las tensiones y cruces entre literatura y cine a partir de la adaptación del cuento breve “Emma Zunz”, publicado en El Aleph, texto que será además abordado mediante una lectura y análisis previo a la proyección.

El ciclo invita a reflexionar sobre las complejas relaciones entre la obra borgeana y el cine argentino, revisitando películas, textos y contextos culturales que marcaron una época.

La actividad tendrá lugar en el Museo Enrique Squirru el viernes 29 de mayo a las 18:30 hs.

Bono contribución: $5000.