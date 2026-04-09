Bicicleteada recreativa en Cacharí

El Municipio de Azul informa que el sábado 25 de abril se realizará una salida recreativa en bicicleta en Cacharí, con el objetivo de promover la actividad física y el disfrute al aire libre.
La actividad comenzará a las 9 y tendrá como punto de encuentro el predio del Museo. El recorrido será de entre 20 y 30 kilómetros, a ritmo tranquilo y con paradas programadas.
La duración de ejecución del trayecto se estima entre una hora y media y tres horas. Se recomienda concurrir con agua.
Las personas interesadas en participar deberán confirmar su asistencia al 2281-584874.
La propuesta impulsada por la Dirección de Deportes estará coordinada por la profesora Estefanía Crossi.