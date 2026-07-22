“Azul te Abriga” en vacaciones de invierno

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de una nueva edición de Azul te abriga, una propuesta para disfrutar las vacaciones de invierno con actividades deportivas, culturales y educativas para toda la familia.

Las jornadas –con entrada libre y gratuita- se realizarán el lunes 27, martes 28 y miércoles 29, de 15 a 17, en distintos espacios de la ciudad.

Al respecto, en el gimnasio del Club Chacarita -Av. Perón 851- se podrá disfrutar de propuestas deportivas que incluirán ajedrez, sapo, básquet, tenis de mesa y juegos recreativos. Además, el miércoles 29 se desarrollará una jornada especial de vóley.

En tanto, en el SUMAC -Av. 25 de Mayo y San Martín- habrá talleres de arte, lectura, juegos didácticos y pelotero. También habrá música en vivo: el martes 28 se presentará Efecto Doppler y el miércoles 29 actuará Mucheto Coral.