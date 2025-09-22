Azul se prepara para la Expo Aromas y Sabores 2025

Más de 30 emprendedores confirmados de la región y se siguen sumando

El próximo 2 de noviembre en el Salón Los Ombúes, Azul será sede de la primera edición de la Expo Aromas y Sabores, un evento único que reunirá a emprendedores y emprendedoras de Azul y la región en torno al mundo de los aromas, los sabores y la creatividad.

La Expo busca posicionar a Azul como la Ciudad de los Aromas, un lugar donde la lavanda, los naranjos y los tilos conviven para perfumar el paisaje urbano y rural. Con más de 450 naranjos plantados en el centro de la ciudad, los tilos que florecen en noviembre y la creciente expansión de la lavanda como motor de innovación, Azul suma ahora una nueva apuesta local: la producción de trufas, un hito que consolida a la ciudad como referente en aromas y sabores de alto valor.

“A la fecha, ya confirmaron su participación más de 30 expositores de Azul, Olavarría, Rauch, Tapalqué y Tandil, quienes presentarán productos relacionados con la lavanda, los cítricos, la gastronomía artesanal, bebidas, cosmética natural, bienestar y truficultura. La Expo también incluirá charlas, degustaciones, presentaciones artísticas y experiencias sensoriales que pondrán en valor la riqueza cultural y productiva de la región”, comentan muy emocionadas sus organizadoras.

“La convocatoria está abierta a todos los emprendedores y revendedores que trabajen con productos derivados de los naranjos, tilos, lavanda, trufas y otros aromas locales, sumando así nuevas expresiones a esta identidad aromática que caracteriza a Azul y que queremos poner en valor”, agregan.

El evento es impulsado por el Club de la Lavanda, una red de emprendedoras y emprendedores de Azul que desde 2020 trabaja para poner en valor la lavanda como símbolo de identidad local y motor de desarrollo territorial. El Club promueve la producción, la innovación, el turismo y la educación en torno a la lavanda, articulando con instituciones, comercios y organismos de la ciudad y la región. Su visión es transformar a Azul en la puerta de la ruta de la lavanda en la Provincia de Buenos Aires y “perfumar al mundo desde Azul”.

Para más información e inscripción: @ines.lavandas

Para Recuadro: Próximas actividades del Club para agendar:

26 de septiembre: Arte y Lavandas en Lo de Inés Lavandas. Actividad en conjunto con Bellas Artes, Colegio Inmaculada y Foto Club de Azul. (cupos limitados, consultar por Instagram)

5 de octubre en Pablo Acosta: Feria en Lo de Mingo. Nos unimos a los festejos cervantinos.

2 de noviembre: Expo Aromas y Sabores en Salón Los Ombúes – Azul

Comienza el Mes del Aroma en Azul

8 de diciembre: Empieza la Semana de la Lavanda, comercios invitados a sumarse a través de sus locales, redes y vidrieras.

13 de diciembre: Jornadas de Lavandas en conjunto con UNICEN e INTA. (lugar a confirmar)

14 de diciembre: 3ra Fiesta de la Lavanda en Salón Sociedad Rural de Azul.