miércoles 15 de julio de 2026 9.43
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    Azul se prepara para el Primer Festival de Tejido Artesanal

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    El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del Primer Festival de Tejido Artesanal, un encuentro que busca tejer comunidad, tradición e historias.

    La propuesta se desarrollará los días 26 y 27 de julio, desde las 14, en Casa Malharro, San Martín 821. La entrada será libre y gratuita.

    El festival implica un espacio para compartir, mostrar y valorar el trabajo de tejedoras y artesanos locales. Entre las actividades previstas se destacan: exposición de tejidos; venta de hilados, tejidos y accesorios; danzas y desfile; cafetería y propuestas culturales.

    Se invita especialmente a expositores/as a sumarse con sus creaciones y ser parte de esta celebración de la tradición y el talento.

    Las consultas e inscripciones podrán realizarse por WhatsApp a los números 2281-462517 y 2281-589692.

    La organización está a cargo de la Asociación Española de Socorros Mutuos y el Centro de Residentes Chilenos Gabriela Mistral (CE.RE.CHI.), con la adhesión de la comuna.

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