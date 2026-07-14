Azul se prepara para el Primer Festival de Tejido Artesanal

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del Primer Festival de Tejido Artesanal, un encuentro que busca tejer comunidad, tradición e historias.

La propuesta se desarrollará los días 26 y 27 de julio, desde las 14, en Casa Malharro, San Martín 821. La entrada será libre y gratuita.

El festival implica un espacio para compartir, mostrar y valorar el trabajo de tejedoras y artesanos locales. Entre las actividades previstas se destacan: exposición de tejidos; venta de hilados, tejidos y accesorios; danzas y desfile; cafetería y propuestas culturales.

Se invita especialmente a expositores/as a sumarse con sus creaciones y ser parte de esta celebración de la tradición y el talento.

Las consultas e inscripciones podrán realizarse por WhatsApp a los números 2281-462517 y 2281-589692.

La organización está a cargo de la Asociación Española de Socorros Mutuos y el Centro de Residentes Chilenos Gabriela Mistral (CE.RE.CHI.), con la adhesión de la comuna.