Azul estuvo en la edición 2026 de Caminos y Sabores

El Municipio de Azul informa que la Dirección de Turismo participó de una nueva edición de la feria Caminos y Sabores, uno de los encuentros más importantes del país dedicado a la gastronomía, el turismo y las producciones regionales, que se desarrolló de 9 al 12 de julio en Buenos Aires.

Durante las jornadas, el equipo del área desarrolló acciones de promoción turística, difundiendo las principales fiestas locales y los atractivos naturales, culturales, históricos y gastronómicos que conforman la identidad del Partido.

En ese marco, las y los visitantes degustaron productos locales, poniendo en valor la calidad y el trabajo de productores azuleños, quienes constituyen un pilar fundamental del desarrollo productivo del distrito.

Desde la comuna se destaca el acompañamiento de los diferentes productores que contribuyen a visibilizar el potencial de la comunidad mediante sus insumos.

Cabe resaltar que este tipo de iniciativas fortalecen el posicionamiento de Azul como un destino turístico, generando nuevas oportunidades para emprendedores y prestadores turísticos.