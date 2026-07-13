miércoles 15 de julio de 2026 9.43
Facebook Instagram Mail X Youtube

    Azul estuvo en la edición 2026 de Caminos y Sabores

    68

    El Municipio de Azul informa que la Dirección de Turismo participó de una nueva edición de la feria Caminos y Sabores, uno de los encuentros más importantes del país dedicado a la gastronomía, el turismo y las producciones regionales, que se desarrolló de 9 al 12 de julio en Buenos Aires.

    Durante las jornadas, el equipo del área desarrolló acciones de promoción turística, difundiendo las principales fiestas locales y los atractivos naturales, culturales, históricos y gastronómicos que conforman la identidad del Partido.

    En ese marco, las y los visitantes degustaron productos locales, poniendo en valor la calidad y el trabajo de productores azuleños, quienes constituyen un pilar fundamental del desarrollo productivo del distrito.

    Desde la comuna se destaca el acompañamiento de los diferentes productores que contribuyen a visibilizar el potencial de la comunidad mediante sus insumos.

    Cabe resaltar que este tipo de iniciativas fortalecen el posicionamiento de Azul como un destino turístico, generando nuevas oportunidades para emprendedores y prestadores turísticos.

    Artículos relacionadosMás del autor

    Facebook Instagram Mail X Youtube
    © Dirección Nacional de Derecho de Autor Digital (DNDA), Expediente: EX-2022-130945140 y en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Acta (Expediente) 4401011 - Todos los derechos reservados. La web es propiedad del Esp. Lic. Matías Nicolás Martel. Portal cultural del Partido de Azul, PBA - Argentina - Contacto: azulescultura@gmail.com