Azul celebrará la llegada de la primavera

El Municipio de Azul informa que el próximo sábado 27 de septiembre, desde las 14:30, se realizará la Fiesta de la Primavera en el Corredor Verde – Perú entre Beato Pereyra y Belgrano Norte-.

La propuesta, organizada en conjunto por el mencionado espacio y la comuna, incluirá feria, foodtrucks, patio cervecero y shows musicales, para disfrutar en familia y con amigos.

Las personas interesadas en obtener más información sobre la iniciativa pueden comunicarse al (2281) 513179 o al (2281) 404641.

Se invita a la comunidad a participar de la jornada festiva.