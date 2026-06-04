Arte de Noche llega a Azul con una propuesta que invita a recorrer la ciudad a través del arte, la música, la literatura y la gastronomía.

Este sábado 6 de junio, de 17 a 22 horas, distintos espacios culturales, comerciales y gastronómicos abrirán sus puertas para compartir exposiciones, ferias de artistas, música en vivo, presentaciones de libros, muestras de pintura y propuestas gastronómicas especiales.

Hotel Elena, Sabores de Azul, Museo Comunitario, La Cabra Negra, Espacio Soho, Museo Squirru-Ronco, Casa Abierta y La Cava Vinos serán parte de este recorrido cultural que reunirá a artistas locales y actividades para toda la comunidad.

Una oportunidad para disfrutar del talento azuleño, descubrir nuevos espacios y vivir una noche diferente en la ciudad.

Entrada libre y gratuita.

GACETILLA DE PRENSA

La ciudad de Azul se prepara para una nueva edición de Arte de Noche

Este sábado 6 de junio, entre las 17 y las 22 horas, se desarrollará una nueva edición de Arte de Noche, una propuesta cultural que invita a vecinos y visitantes a recorrer distintos espacios de la ciudad donde confluirán exposiciones artísticas, música en vivo, literatura, gastronomía y producciones de artistas locales.

La iniciativa contará con múltiples sedes distribuidas en diferentes puntos de Azul, generando un circuito que permitirá disfrutar de diversas expresiones culturales en un mismo recorrido.

Programa de actividades

Hotel Elena (Burgos 716)

Muestra Turistas, con obras de Benjamín Aitala, Soledad Rolleri, Carlos Villanueva, Daniel Fitte y Gino Pianciola.

Homenaje «Recordamos a Vero Álvaro».

Tienda ADN con totebags, lápices, stickers y mapas de Vicky Mansilla.

Sabores de Azul (Mitre 408)

Arte en obra con Víctor Colandrea, Silvina Mele, Pino Jiménez, Silvio Randazzo, Paula Albornoz y Agustina Bergadá.

Museo Comunitario (Colón 676)

Feria de artistas azuleños con la participación de Sonia Aguilar, Silvia Gallicchio, Magdalena Murra, Melina Oiz, Mariela Passares, María Laura Recci, Ángel Cestac, Gerónimo Fabián, Mauro Fiorenza y Luis Furio.

La Cabra Negra (De Paula 687)

Exposición de Fede Gilardi.

20:00 horas: presentación de la banda Chico Ponche.

Espacio Soho (Burgos 937)

Muestra de pintura del Espacio de Arte Zinclair.

Propuesta gastronómica con pizza napoletana de Sentiero y coctelería.

20:00 horas: musicalización a cargo de DJ Lémur.

Museo Squirru-Ronco (Alvear 654)

Muestra estable.

19:00 horas: presentación del libro Vida y muerte de los solos, de Pablo Zubiaurre.

Casa Abierta (Belgrano 291)

Exposición de esculturas de Araolaza, Cardiello, Chanourdie y Sánchez.

22:00 horas: presentación musical de Victoria Assinnato.

La Cava Vinos (Mitre 546)

Muestra Donde la luz respira, de Inés Alvano.

21:00 horas: actuación de la banda Convite.

Arte de Noche se consolida como una propuesta que promueve el encuentro entre artistas, instituciones, comercios y público, fortaleciendo la vida cultural de la ciudad y generando nuevos espacios de intercambio y disfrute para toda la comunidad.

Lugar: Ciudad de Azul

Fecha: Sábado 6 de junio

Horario: De 17 a 22 horas