Apoyo Extraordinario a la Cultura

El Ministerio de Cultura de la Nación destina 1650 millones de pesos para los trabajadores de la cultura. La inscripción es hasta el domingo 14 de marzo inclusive. Quienes sean seleccionados recibirán dos cuotas de $15mil pesos cada una. Es un aporte directo de Nación, sin intermediarios.

Se podrá optar por realizar una acción solidaria que podrá estar coordinada con un centro cultural, una asociación civil o el municipio, según elija el beneficiario.

Compartimos los datos más importantes a tener en cuenta publicados en el sitio oficial del Ministerio de Cultura.

¿Quiénes pueden participar?

Artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, que cumplan roles artísticos, técnicos y de formación en las diferentes disciplinas y actividades culturales, formales e informales, que sean de nacionalidad argentina y/o residan legalmente en el país, mayores de 18 años. Por ejemplo, artistas, artesanos/as, sonidistas, iluminadores/as, restauradores/ as, camarógrafos/as, editores/as, bailarines/ as, escritores/as, docentes o talleristas de disciplinas artísticas, etc

¿Cómo tengo que inscribirme?

La inscripción es en dos pasos a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura, a la que podrás acceder a través de la página web https://somos.cultura.gob.ar:

Primero tenés que inscribirte al Registro Federal de Cultura. Luego, deberás completar el formulario de la convocatoria del “Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria”.

¿Qué documentación puedo presentar que avale mi participación en el campo cultural?

La documentación y los antecedentes que avalen la pertenencia al sector cultural son muy importantes para poder aplicar al beneficio. Es un requisito obligatorio. Por eso mismo, te pedimos que detalles y que cargues toda la documentación que sea pertinente.

¿Cómo se hace efectivo el pago?

Las y los beneficiarios que cumplan con todos los requisitos establecidos, recibirán el importe mediante una transferencia bancaria al CBU declarado en el formulario de inscripción, operativizada por ANSES. No se realizarán transferencias a cuentas de terceros. Cada beneficiario/a recibirá dos cuotas de hasta $15.000.-, en tanto mantengan las condiciones

Para saber más detalles ingresar al link directo del Ministerio de Cultura

https://www.cultura.gob.ar/media/uploads/apoyo_2.pdf