Aniversario del nacimiento de Salamone: feria, tejido y peña

El Municipio de Azul informa que -en el marco de las actividades por el aniversario del nacimiento del arquitecto Francisco Salamone- se desarrollarán diferentes propuestas que incluirán feria italiana y un Encuentro por el Día Internacional del Tejido en Público, ambas el sábado 13 desde las 12, en el Centro de Interpretación Salamone, Necochea y Pasaje del Líbano

La feria contará con la participación del Círculo Italiano y será un espacio de cohesión social, celebración de las tradiciones y participación vecinal.

En simultáneo, el Centro de Interpretación se convertirá en sede del Día Internacional del Tejido en Público. Esta acción busca visibilizar y preservar conocimientos ancestrales.

En este marco, se convoca a feriantes, artesanos, emprendedores locales y tejedoras de la comunidad a participar de esta jornada. Quienes deseen sumarse a la propuesta u obtener más información, pueden comunicarse por WhatsApp al 2281 415944.

Peña Salamone: música y patrimonio

Por otra parte, el sábado 20, desde las 20, en el Centro de Interpretación se hará Peña Salamone con la presentación de DJ SET Josefina Russo, Roji Banda y Chico Ponche.

Este evento, como el anterior, dispondrá de ambiente calefaccionado y de servicio de cantina a cargo de la Cooperadora del Centro.