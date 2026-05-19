Acto y actividades celebratorias por el 25 de Mayo

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del acto conmemorativo y actividades por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, que se realizará el lunes 25 de mayo.

La jornada comenzará a las 9 con la recepción de autoridades e invitados en el despacho oficial. En el mismo horario, se hará la recepción de abanderados y escoltas en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario.

A las 9:15 se realizará el izamiento de banderas en la Plaza San Martín.

En tanto, 9:30, tendrá lugar el Tedeum en la Iglesia Catedral.

A las 10 se desarrollará el acto oficial sobre calle San Martín, que comprenderá la entonación del Himno Nacional Argentino, palabras alusivas y bailes folklóricos.

A su vez, a las 19, en el marco de la celebración de la fecha patria, se presentarán los trabajos de embellecimiento de la fachada del Palacio Municipal.

Cierre al tránsito vehicular

En ese contexto, se informa que permanecerá cerrado al tránsito vehicular el tramo de calle San Martín comprendido entre Colón y Burgos con motivo de garantizar el normal desarrollo de las acciones y la seguridad del público presente.

Al respecto, desde las 6 se prohibirá el estacionamiento en el sector, mientras que el corte efectivo de la circulación se realizará a partir de las 8.