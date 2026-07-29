viernes 31 de julio de 2026 8.16
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     Acto de Gratitud a la Pachamama

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    El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar del Acto de Gratitud a la Pachamama, organizado por la Comunidad Cacique Cipriano Catriel, que se llevará a cabo el domingo 2 de agosto a las 13 horas en la Plazoleta de los Pueblos Originarios (calle San Carlos y Av. Mitre).

    La actividad incluirá el tradicional ritual de ofrenda, música en vivo, la participación de artistas locales, artesanos y emprendedores, además de servicio de cantina.

    Se trata de un acto familiar y abierto, en el que cada vecino y vecina podrá acercar su propia ofrenda para compartir este momento de gratitud y celebración hacia la Madre Tierra.

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