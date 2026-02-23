Actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora

El Municipio de Azul informa que, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora-que se conmemora cada 8 de marzo-, desde la comuna se motoriza un ciclo de cine en la sede de la Dirección de Género y Diversidades.

Las funciones serán con entrada libre y gratuita en la dependencia ubicada en Av. Perón 863.

En este sentido, el 6 de marzo a las 19 se presentará la película Belén, dirigida por Dolores Fonzi. “Basada en hechos reales, cuenta la historia de una joven tucumana injustamente acusada y condenada por un aborto espontáneo. También es la historia de su abogada, quien decide acompañarla y enfrentar un sistema judicial machista y misógino”-comentó Pilar Spezia, integrante del espacio.

El segundo encuentro tendrá lugar el 13 de marzo a las 19, con la proyección de La mujer de la fila, dirigida por Benjamín Ávila. “La película retrata la situación de una madre que tiene a su hijo privado de libertad y expone la violencia institucional que implica atravesar esa realidad. Es una historia basada en hechos reales que representa la vida de una mujer que creó una asociación para acompañar a familias en estas situaciones” -indicó Victoria Tarantino, miembro del equipo.

Al respecto, la directora del área organizadora Victoria Ponce, expresó que “esta idea surgió de forma conjunta con las compañeras del equipo interdisciplinario en el marco del 8M, para acercar una propuesta cultural a las personas que acompañamos. El cine nos permite reflexionar y debatir a partir de una propuesta artística”.

Asimismo, agregó que “se trata de producciones nacionales, realizadas por artistas, directoras y actrices de la industria cinematográfica argentina, por lo que también es una forma de apoyar y difundir el cine nacional”.

En tanto, Ponce señaló que finalizadas las proyecciones habrá espacios de debate e intercambio para pensar colectivamente acciones y políticas que permitan defender y fortalecer los derechos y las libertades de las mujeres y las diversidades.

Por último, la funcionaria extendió la invitación a toda la comunidad a participar de las actividades que se desarrollarán el 8 de marzo en conjunto con la Mesa Intersectorial contra las Violencias, en el Balneario Municipal.