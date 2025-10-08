 Actividades artísticas en el Centro de Interpretación Salamone

El Municipio de Azul informa que, en el marco de la exposición “Memorias nuevas de este suelo” de Agustina Viazzi, se realizará un ciclo de actividades artísticas complementarias que exploran la memoria botánica pampeana, según el siguiente cronograma:
- Sábado 25 de octubre de 10 a 13, “Taller de tinturas madres”, coordinado por Gabriela Mattina.
- Sábado 1 de noviembre a las 16, “Detectives de la naturaleza”. Actividad para infancias.
- Sábado 8 de noviembre de 10 a 13, “Ataditos de paciencia”, taller de impresión botánica sobre tela coordinado por Agustina Viazzi.
- Sábado 15 de noviembre. Activación de la colectiva SOMOS MÁS. Artivismo. Bioarte.
- Sábado 22 de noviembre de 10 a 13, “Ilustración Botánica” coordinado por Laura Paterno.