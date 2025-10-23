Actividades artísticas en el Centro de Interpretación Salamone

El Municipio de Azul invita a la comunidad a participar de la primera actividad del ciclo de encuentros que se inaugurará este sábado 25 en el Centro de Interpretación Salamone, en el marco de la exposición “Memorias nuevas de este suelo” de Agustina Viazzi.

Los mismos incluirán diversas propuestas artísticas complementarias que exploran la memoria botánica pampeana.

A continuación, se detalla el cronograma previsto de la iniciativa:

– Sábado 25 de octubre de 10 a 13, “Taller de tinturas madres”, coordinado por Gabriela Mattina.

– Sábado 1 de noviembre a las 16, “Detectives de la naturaleza”. Actividad para infancias.

– Sábado 8 de noviembre de 10 a 13, “Ataditos de paciencia”, taller de impresión botánica sobre tela coordinado por Agustina Viazzi.

– Sábado 15 de noviembre. Activación de la colectiva SOMOS MÁS. Artivismo. Bioarte.

– Sábado 22 de noviembre de 10 a 13, “Ilustración Botánica” coordinado por Laura Paterno.