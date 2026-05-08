Actividad por el Día del Himno Nacional Argentino

El Municipio de Azul recuerda que el lunes 11 de mayo a las 8, en la Plaza San Martín, la Banda “Combate de Perdriel” del Regimiento de Caballería de Tanques 10 interpretará la canción patria.

La actividad se enmarca en las acciones conmemorativas por el Día del Himno Nacional Argentino, fecha en la que en 1813, la Asamblea General Constituyente sancionó como Himno la marcha patriótica escrita por Vicente López y Planes, con música de Blas Parera.

Se invita a vecinos y vecinas a acercarse y formar parte de esta iniciativa que buscan fortalecer el espíritu patriótico y la identidad nacional.