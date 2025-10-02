Actividad de reflexión y análisis, en el Mes de la salud mental

El Municipio de Azul informa que el próximo miércoles se realizará una actividad denominada “Voces del alma”, con el objetivo de hablar y reflexionar acerca de la salud mental.

La jornada se desarrollará de 10:30 a 12, en el sector de la Isla de los poetas, en el Parque Municipal.

La iniciativa que se hace en el marco del Mes de la salud mental, incluirá el compartir y sentir a través de dibujos, poesías y testimonios. Además habrá música.

La propuesta será llevada adelante por personal del Servicio de Salud Mental del Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos.

Se invita a todas las personas interesadas en la temática a participar.